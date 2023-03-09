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Published Сегодня, 17:52

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Updated Сегодня, 17:54

Бюджет Омской области впервые увеличат до 150 млрд рублей

9 марта 2023, 17:52
Фото: Город55
Доходы областного бюджета увеличатся со 124 млрд до 136 млрд рублей, а расходы — со 128,3 млрд до 149,6 млрд рублей.

Пакет первых изменений в областной бюджет на 2023 год одобрили на заседании регионального правительства. Объём казны увеличат на 21,3 млрд рублей.

Из федерального бюджета поступило 10,3 млрд рублей. Эти средства направят на реализацию нацпроектов. Другая часть денег — собственные источники. Их распределят на ключевые социальные статьи бюджета. В том числе на оплату труда работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки, увеличение дорожного фонда с учетом источников его формирования, поддержку местных бюджетов, содержание учреждений и расходы капитального характера.

Отметим, что в 2023 году расходы областного бюджета впервые за все время достигнут планки в 150 млрд рублей.

«Проект первых изменений согласован Минфином России, и теперь, после одобрения областным кабинетом министров, будет внесен в региональный парламент», — уточнил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.
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