Бюджет Омской области впервые увеличат до 150 млрд рублей

Из федерального бюджета поступило 10,3 млрд рублей. Эти средства направят на реализацию нацпроектов. Другая часть денег — собственные источники. Их распределят на ключевые социальные статьи бюджета. В том числе на оплату труда работников бюджетной сферы, меры социальной поддержки, увеличение дорожного фонда с учетом источников его формирования, поддержку местных бюджетов, содержание учреждений и расходы капитального характера.