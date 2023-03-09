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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Божена Рынска показала роскошный дом Познера в центре Москвы

Сегодня, 09:17
Светская обозревательница Божена Рынска разместила в своем Telegram-канале фотоснимки дорогостоящего дома телеведущего Владимира Познера, расположенного рядом с Арбатом.

Владимиру Познеру принадлежит старинный пятиэтажный дом на Пречистенке, пишет Pravda.Ru. Рынска сообщила о том, что телеведущий выкупал эту недвижимость по частям. Сам он занимает два этажа.

«Въездная арка во двор — больше не арка. Поставив ворота с двух сторон, Познер превратил ее в свой личный гараж», — проинформировала Рынска.

Напомним, Михаил Булгаков в произведении "Собачье сердце" поселил профессора Преображенского в соседнее здание, которое известно как "Калабуховский дом".

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