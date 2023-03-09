Божена Рынска показала роскошный дом Познера в центре Москвы

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Владимиру Познеру принадлежит старинный пятиэтажный дом на Пречистенке, пишет Pravda.Ru. Рынска сообщила о том, что телеведущий выкупал эту недвижимость по частям. Сам он занимает два этажа.
«Въездная арка во двор — больше не арка. Поставив ворота с двух сторон, Познер превратил ее в свой личный гараж», — проинформировала Рынска.
Напомним, Михаил Булгаков в произведении "Собачье сердце" поселил профессора Преображенского в соседнее здание, которое известно как "Калабуховский дом".