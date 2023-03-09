Александр Бурков рассказал о строительстве еще одного мусороперерабатывающего завода

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что сегодня заключено концессионное соглашение с инвестором ООО «Мелиор Групп» на строительство нового комплекса по обращению с отходами в Тарском районе. Компания вложит в строительство 1,4 млрд рублей.
Комплекс будет обрабатывать около 45 тыс. тонн мусора в год. Что-то пойдет на вторсырье, или компост, остатки будут захоранивать на специальном полигоне.
«Это уже второе наше концессионное соглашение на строительство комплекса по обращению с отходами. Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырье. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла. Мы в начале пути, но результаты омичи заметят уже в следующем году», — сообщил Александр Бурков.
В рамках нацпроекта «Экология» действует региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Он позволил ввести в эксплуатацию уже 2 комплекса, которые перерабатывают 50% городских отходов. На подходе завод в Таврическом районе, его планируют сдать в 2024 году. Комплекс в Тарском районе планируется запустить в начале 2026 года.