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Александр Бурков рассказал о строительстве еще одного мусороперерабатывающего завода

9 марта 2023, 12:42
Фото: пресс-служба правительства Омской области
С инвесторами заключено концессионное соглашение на строительство комплекса мусоропереработки в Тарском районе Омской области.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что сегодня заключено концессионное соглашение с инвестором ООО «Мелиор Групп» на строительство нового комплекса по обращению с отходами в Тарском районе. Компания вложит в строительство 1,4 млрд рублей.

Комплекс будет обрабатывать около 45 тыс. тонн мусора в год. Что-то пойдет на вторсырье, или компост, остатки будут захоранивать на специальном полигоне.

«Это уже второе наше концессионное соглашение на строительство комплекса по обращению с отходами. Благодаря создаваемым мощностям мы не просто предотвращаем замусоривание территорий, соседствовать с которыми справедливо не хочет ни один район города или области, но и получаем вторичное сырье. Его можно использовать в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. По сути, это переход к экономике замкнутого цикла. Мы в начале пути, но результаты омичи заметят уже в следующем году», — сообщил Александр Бурков.

В рамках нацпроекта «Экология» действует региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Он позволил ввести в эксплуатацию уже 2 комплекса, которые перерабатывают 50% городских отходов. На подходе завод в Таврическом районе, его планируют сдать в 2024 году. Комплекс в Тарском районе планируется запустить в начале 2026 года.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Экология#Отходы#Мусороперерабатывающий завод#Обращение с ТКО#Общество#Строительство#Новости#Омская область#Тарский район#Александр Бурков#Инвесторы
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