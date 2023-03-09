Александр Бурков рассказал о строительстве еще одного мусороперерабатывающего завода

В рамках нацпроекта «Экология» действует региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Он позволил ввести в эксплуатацию уже 2 комплекса, которые перерабатывают 50% городских отходов. На подходе завод в Таврическом районе, его планируют сдать в 2024 году. Комплекс в Тарском районе планируется запустить в начале 2026 года.