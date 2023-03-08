В центре Омска иномарка снесла светофор

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:48
Накануне, 7 марта, на улице Масленникова иномарка врезалась в светофор посреди дороги, отчего тот упал на землю. Фотографии с места ДТП появились в паблике «ЧП Омск».
Подробности аварии неизвестны. Судя по фото, машина «наткнулась» капотом на светофор, повалив опору на землю. Передняя часть автомобиля изрядно пострадала.
В администрации Омска сообщили, что работоспособность светофора восстановлена, приложив соответствующие фотографии.