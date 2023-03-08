В Омской области зарплатные ожидания женщин на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:00
Средняя зарплата, которую женщины из Омской области указывают в своих резюме, составляет 35 тысяч руб. Мужчины же в среднем рассчитывают на 50 тысяч руб. Такую статистику приводит сервис по поиску работу HeadHunter.
Почти половина (49%) всех резюме на сайтах по поиску работы приходится на женщин. Чаще всего омички рассматривают вакансии администратора или продавца (по 10%), менеджера в сфере продаж (9%), бухгалтера (6%), секретаря и менеджера по работе с партнерами (по 4%).
Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками — 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще трудятся в выходные. При этом омички более активны в поиске работы: среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%.
Средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56,6 тысяч рублей, что на 6,2 тысячи рублей больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58,1 тысяч рублей.