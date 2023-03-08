Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:59

Published Сегодня, 02:59

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

В Омской области зарплатные ожидания женщин на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин

8 марта 2023, 02:59
Фото: 1MI
Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками
Омички в среднем рассчитывают на зарплату в 35 тысяч рублей.

Средняя зарплата, которую женщины из Омской области указывают в своих резюме, составляет 35 тысяч руб. Мужчины же в среднем рассчитывают на 50 тысяч руб. Такую статистику приводит сервис по поиску работу HeadHunter.

Почти половина (49%) всех резюме на сайтах по поиску работы приходится на женщин. Чаще всего омички рассматривают вакансии администратора или продавца (по 10%), менеджера в сфере продаж (9%), бухгалтера (6%), секретаря и менеджера по работе с партнерами (по 4%).

Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками — 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще трудятся в выходные. При этом омички более активны в поиске работы: среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%.

Средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56,6 тысяч рублей, что на 6,2 тысячи рублей больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58,1 тысяч рублей.

В Омской области средняя предлагаемая зарплата составила 56 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Вакансия#Вакансии#Работа#Зарплата#Средняя зарплата#Экономика#Омск#Омская область
Подпишитесь
Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023
Вчера, 13:44
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Вчера, 04:00
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Вчера, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Вчера, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Вчера, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Вчера, 06:21