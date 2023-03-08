В Омской области зарплатные ожидания женщин на 15 тысяч рублей ниже, чем у мужчин

Женщины чаще мужчин считают себя трудоголиками — 69% против 60%. При этом мужчины на 4% чаще работают больше восьми часов в день и на 8% чаще трудятся в выходные. При этом омички более активны в поиске работы: среди них 53% предпочитают не ждать и откликаться на вакансии самостоятельно. Среди мужчин так себя ведут только 43%.