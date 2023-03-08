В Омске отремонтируют фасад краеведческого музей

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:42
В Омске планируют отремонтировать фасад краеведческого музея на улице Ленина. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 8,664 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 15 марта.
Подрядчику необходимо будет приступить к работе 10 апреля, а закончить реставрацию фасада не позднее 29 сентября.
Омский историко-краеведческий музей основан в 1878 году. На протяжении почти полутора столетий учреждение участвует в культурных процессах, направленных на сохранение и воспроизводство историко-культурного наследия региона, изучение истории и природы Омского Прииртышья.