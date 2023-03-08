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В Омске отремонтируют фасад краеведческого музей

8 марта 2023, 08:42
Фото: Google Карты
Музей основан почти 150 лет назад
Максимальная стоимость работ составит 8,6 млн рублей.

В Омске планируют отремонтировать фасад краеведческого музея на улице Ленина. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 8,664 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 15 марта.

Подрядчику необходимо будет приступить к работе 10 апреля, а закончить реставрацию фасада не позднее 29 сентября.

Омский историко-краеведческий музей основан в 1878 году. На протяжении почти полутора столетий учреждение участвует в культурных процессах, направленных на сохранение и воспроизводство историко-культурного наследия региона, изучение истории и природы Омского Прииртышья.

К юбилею. Омскому литературному музею им. Достоевского передали два новых здания
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#Евгений Игишев#Омск#Музей#Реставрация#Госзакупки#Ремонт#Город
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