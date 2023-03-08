Цены на новостройки, подвиг врачей и слалом на дороге. Омск сегодня

Новость № 2. Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы. Юный омич пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, перевернулся на трассе. Мальчика с переломами бедер и сильной потерей крови доставили на «скорой» в районную больницу, а затем на вертолете в детскую больницу №3. Малыша уже выписали и он самостоятельно ходит. Ребенку еще предстоит закончить реабилитацию и сделать контрольные снимки, но самое опасное уже позади.