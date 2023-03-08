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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:47

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Цены на новостройки, подвиг врачей и слалом на дороге. Омск сегодня

8 марта 2023, 14:47
Фото: Город55
Итоги дня — версия «Города55».

Новость № 1. Стоимость квартир в омских новостройках с февраля 2022 года по февраль 2023 года выросла на 63,9%. Это самый высокий показатель по стране. Статистику по 16 городам-миллионникам приводит сайт «Авито Недвижимость».

Цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%
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Новость № 2. Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы. Юный омич пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, перевернулся на трассе. Мальчика с переломами бедер и сильной потерей крови доставили на «скорой» в районную больницу, а затем на вертолете в детскую больницу №3. Малыша уже выписали и он самостоятельно ходит. Ребенку еще предстоит закончить реабилитацию и сделать контрольные снимки, но самое опасное уже позади.

Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы
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Новость № 3. Омич прокатился на сноуборде по центральным улицам города, зацепившись тросом за внедорожник. Видео заезда появилось в социальных сетях. В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал на сноуборде по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео сможет собрать просмотров.

Слалом на дороге. Сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Итоги дня#Город#Общество#Экономика
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