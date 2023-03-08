Цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%

Месяц назад Омскстат также приводил цифры по росту цен на недвижимость. В конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей, а к концу 2022 года — 89,4 рублей. На вторичном рынке цены выросли с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. Цены усредненные. Анализ проводился по всем типам жилья — квартирам среднего качества, улучшенного качества и элитным квартирам.