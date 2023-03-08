Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Цены на квартиры в новостройках в Омске за год взлетели на 64%

8 марта 2023, 10:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Рынок первичной недвижимости в регионе рос быстрее, чем где-либо по стране.

Стоимость квартир в омских новостройках с февраля 2022 года по февраль 2023 года выросла на 63,9%. Это самый высокий показатель по стране. Статистику по 16 городам-миллионникам приводит сайт «Авито Недвижимость».

Спрос на «первичку» в регионе за год вырос на 8,7%, при этом за последний месяц он снизился на 0,6%.

Месяц назад Омскстат также приводил цифры по росту цен на недвижимость.  В конце 2021 года квадратный метр в новостройках стоил 68,9 тысяч рублей, а к концу 2022 года — 89,4 рублей. На вторичном рынке цены выросли с 62,5 до 80,3 тысяч за квадратный метр. Цены усредненные. Анализ проводился по всем типам жилья — квартирам среднего качества, улучшенного качества и элитным квартирам.

В Омске квадратный метр жилья за год подорожал в среднем на 20 тысяч
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Недвижимость#Риелтор#Авито#Цены#Цены на жилье#Омск#Город
Подпишитесь
Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023
Вчера, 13:44
Слалом на дороге. Сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник
Сегодня, 06:28
В Омске отремонтируют фасад краеведческого музей
Сегодня, 08:42
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Вчера, 04:28
Путин поздравил с 8 Марта мать омича, погибшего в СВО
Сегодня, 09:07
Для двух округов Омска планируют закупить больше 100 тысяч цветов на 2,6 млн рублей
Сегодня, 07:14