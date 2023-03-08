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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Слалом на дороге. Сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник

8 марта 2023, 06:28
Фото: Телеграмм-канал SunRise Drift
Ччастники съемки прикидывали, сколько видео может собрать просмотров в социальных сетях

Омич прокатился по центру города на сноуборде, зацепившись за автомобиль

Опасный заезд прошел на улице Ленина и Соборной площади.

Омич прокатился на сноуборде по центральным улицам города, зацепившись тросом за внедорожник. Видео опубликовал телеграмм-канал «SunRise Drift».

В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал на сноуборде по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео может собрать просмотров в социальных сетях. 

Напомним, что в Омской области продолжает идти снег. Коммунальные пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Омские синоптики предупредили жителей региона о снежных заносах и гололедице.

Омскую область завалило снегом. Днем осадки продолжатся
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#Евгений Игишев#Сноуборд#Снегопад#Дороги#Город#Омск
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