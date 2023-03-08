Слалом на дороге. Сноубордист прокатился по центру Омска, зацепившись за внедорожник

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Омич прокатился на сноуборде по центральным улицам города, зацепившись тросом за внедорожник. Видео опубликовал телеграмм-канал «SunRise Drift».
В ролике под названием «Последствия снегопада в Омске» молодой человек проехал на сноуборде по улице Ленина и Соборной площади. Перед заездом участники съемки прикидывали, сколько видео может собрать просмотров в социальных сетях.
Напомним, что в Омской области продолжает идти снег. Коммунальные пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Омские синоптики предупредили жителей региона о снежных заносах и гололедице.