Рубли, доллары и евро. 83-летняя омичка отдала мошенникам все свои сбережения

Ранее Город55 сообщал, что полицейские задержали 17-летнего омича, который похитил 4 млн у 13 пенсионерок. Молодой человек нашел в интернете объявление с предложением легкого заработка. Студент устроился работать курьером и ездил забирать у доверчивых омичек деньги. 10% от суммы он оставлял себе, а остальное переводил на указанные мошенниками счета.