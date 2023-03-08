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Posted 8 марта 2023, 03:22

Published 8 марта 2023, 03:22

Modified 8 марта 2023, 03:24

Updated 8 марта 2023, 03:24

Омская пенсионерка лишилась всех сбережений после разговора с телефонными аферистами

Рубли, доллары и евро. 83-летняя омичка отдала мошенникам все свои сбережения

8 марта 2023, 03:22
Фото: 1MI.

Омская пенсионерка лишилась всех сбережений после разговора с телефонными аферистами

Общая сумма ущерба составила больше 300 тысяч рублей.

83-летняя омичка лишилась крупной суммы денег после разговора с мошенниками по телефону. В правоохранительные органы 7 марта с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кировского округа, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Вечером 6 марта пенсионерке позвонили мошенники, и после длительного телефонного разговора она согласилась передать прибывшему курьеру деньги: 160 тысяч рублей, 885 долларов и 1650 евро. Когда женщина поняла, что ее обманули — пошла в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Город55 сообщал, что полицейские задержали 17-летнего омича, который похитил 4 млн у 13 пенсионерок. Молодой человек нашел в интернете объявление с предложением легкого заработка. Студент устроился работать курьером и ездил забирать у доверчивых омичек деньги. 10% от суммы он оставлял себе, а остальное переводил на указанные мошенниками счета.

Под домашним арестом. 17-летний омич похитил 4 млн у 13 пенсионерок
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#Евгений Игишев#Полиция#Омск#Уголовное дело#Деньги#Мошенники#Телефонные мошенники
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