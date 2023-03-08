Рубли, доллары и евро. 83-летняя омичка отдала мошенникам все свои сбережения

Posted 8 марта 2023, 03:22
Published 8 марта 2023, 03:22
Modified 8 марта 2023, 03:24
Updated 8 марта 2023, 03:24
83-летняя омичка лишилась крупной суммы денег после разговора с мошенниками по телефону. В правоохранительные органы 7 марта с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кировского округа, сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Вечером 6 марта пенсионерке позвонили мошенники, и после длительного телефонного разговора она согласилась передать прибывшему курьеру деньги: 160 тысяч рублей, 885 долларов и 1650 евро. Когда женщина поняла, что ее обманули — пошла в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело.
Ранее Город55 сообщал, что полицейские задержали 17-летнего омича, который похитил 4 млн у 13 пенсионерок. Молодой человек нашел в интернете объявление с предложением легкого заработка. Студент устроился работать курьером и ездил забирать у доверчивых омичек деньги. 10% от суммы он оставлял себе, а остальное переводил на указанные мошенниками счета.