Рекордный снегопад. В Омской области выпало 90% месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на территории Омской области 7 и 8 марта прошел южный циклон, что стало причиной серьезного снегопада.
«Наибольшее количество осадков составило 13-17 мм. Максимальное — 17 мм, это 89% от месячной нормы марта отмечено в Русской Поляне. В Черлаке, Павлоградке выпало 13 мм, в Полтавке, Одесском, Омске — 11 мм. Для областного центра это составляет 57% от мартовской нормы, » — сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
На юге Омской области местами прошел дождь; на дорогах образовалась гололедица.
Ранее Город55 сообщал, что коммунальные службы пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Жителей региона предупредили о снежных заносах и гололедице: