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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Рекордный снегопад. В Омской области выпало 90% месячной нормы осадков

8 марта 2023, 13:23
Фото: 1MI
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В Омской области снегопад бьет рекорды

На юге региона местами прошел дождь.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что на территории Омской области 7 и 8 марта прошел южный циклон, что стало причиной серьезного снегопада.

«Наибольшее количество осадков составило 13-17 мм. Максимальное — 17 мм, это 89% от месячной нормы марта отмечено в Русской Поляне. В Черлаке, Павлоградке выпало 13 мм, в Полтавке, Одесском, Омске — 11 мм. Для областного центра это составляет 57% от мартовской нормы, » — сообщила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

На юге Омской области местами прошел дождь; на дорогах образовалась гололедица.

Ранее Город55 сообщал, что коммунальные службы пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге. Жителей региона предупредили о снежных заносах и гололедице:

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Снег#Снегопад#Синоптики
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