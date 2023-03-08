Путин поздравил с 8 Марта мать омича, погибшего в СВО

В мае прошлого года в пресс-службе правительства Омской области сообщили, что военнослужащий Азамат Хаиржанов погиб при исполнении воинского долга. Ефрейтору было 29 лет, у него осталась жена и двое маленьких детей. Одну из улиц в родном селе Старинка Называевского района переименовали в честь Азамата Хаиржанова.