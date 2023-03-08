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Путин поздравил с 8 Марта мать омича, погибшего в СВО

8 марта 2023, 09:07
Фото: kremlin.ru
О смерти ефрейтора Азамата Хаиржанова стало известно в мае прошлого года.

Владимир Путин сегодня, 8 марта, поздравил с Международным женским днем мать омского ефрейтора Азамата Хаиржанова, погибшего в зоне проведения спецоперации. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Вы посвятили себя благородному призванию учителя и более сорока лет трудитесь в школе. В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям. Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — говорится в телеграмме.

В мае прошлого года в пресс-службе правительства Омской области сообщили, что военнослужащий Азамат Хаиржанов погиб при исполнении воинского долга. Ефрейтору было 29 лет, у него осталась жена и двое маленьких детей. Одну из улиц в родном селе Старинка Называевского района переименовали в честь Азамата Хаиржанова.

В День защитника Отечества в зоне СВО погиб житель Омской области
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#Евгений Игишев#Омск#Владимир Путин#Телеграмма#8 марта#Спецоперация#Общество
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