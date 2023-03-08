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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Омскую область завалило снегом. Днем осадки продолжатся

8 марта 2023, 05:06
Фото: Телеграмм-канал мэра Омска
Коммунальщики пытаются справится с разгулявшейся стихией, а водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дороге.

В Омской области продолжается снегопад. Сегодня днем, 8 марта, ожидаются осадки и ветер с порывами до 17 метров в секунду, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

«Осадки (снег, мокрый снег) от небольших до сильных, местами гололедные явления, метель. Днем небольшой снег. На дорогах местами снежные заносы, гололедица», — сообщили омские синоптики.

В Госавтоинспекции попросили водителей быть внимательнее и соблюдать дистанцию и скорость в условиях непогоды. О правилах безопасности на дороге напомнили и пешеходам.

«Пешеходам необходимо помнить, что в условиях гололеда у водителей нет возможности прибегнуть к экстренному торможению. Нужно переходить через дорогу только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны», — сообщили в ведомстве.

Мэр города Сергей Шелест в своем телеграмм-канале поделился фото и видео, как дорожные и коммунальные службы пытаются справиться с разгулявшейся стихией.

Видео: Телеграмм-канал мэра Омска
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#Евгений Игишев#Погода#Снег#Снегопад#Уборка снега#Город#Омск#Омская область#Видео
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