Омскую область завалило снегом. Днем осадки продолжатся

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В Омской области продолжается снегопад. Сегодня днем, 8 марта, ожидаются осадки и ветер с порывами до 17 метров в секунду, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
«Осадки (снег, мокрый снег) от небольших до сильных, местами гололедные явления, метель. Днем небольшой снег. На дорогах местами снежные заносы, гололедица», — сообщили омские синоптики.
В Госавтоинспекции попросили водителей быть внимательнее и соблюдать дистанцию и скорость в условиях непогоды. О правилах безопасности на дороге напомнили и пешеходам.
«Пешеходам необходимо помнить, что в условиях гололеда у водителей нет возможности прибегнуть к экстренному торможению. Нужно переходить через дорогу только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны», — сообщили в ведомстве.
Мэр города Сергей Шелест в своем телеграмм-канале поделился фото и видео, как дорожные и коммунальные службы пытаются справиться с разгулявшейся стихией.