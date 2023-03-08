Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» в четвертом матче плей-офф

В третьем периоде «Сибирь» с первых минут пошла в атаку: Шаров прорвался по флангу и сделал перевод на дальнюю штангу, но Бутузов не попал по шайбе. В середине периода нападающий «ястребов» Сергей Толчинский перехватил шайбу в средней зоне, выкатился по центру на ворота и переиграл Красоткина в ближнем бою — 1:3. Еще через 3 минуты Рид Буше, с передачи Ткачева, отправил шайбу в ворота новосибирского голкипера. Итог — 1:4