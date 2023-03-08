Омский «Авангард» обыграл «Сибирь» в четвертом матче плей-офф

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
«Авангард» обыграл на выезде «Сибирь» — 4:1. Теперь омичи ведут в серии плей-офф со счетом 3:1.
«Ястребы» открыли счет в первом периоде уже на второй минуте — отличился Арсений Грицюк. Спустя 10 минут шайбу в ворота «Сибири» забросил Корбен Найт, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов. Ответ хозяев льда не заставил себя долго ждать. Валентин Пьянов на 15-минуте матча сократил отставание своей команды на одну шайбу. Со счетом 1:2 в пользу «Авангарда» команды отправились на первый перерыв.
Начало второй двадцатиминутки пошло более спокойно. На 27 минуте матча «Сибирь» создала опасную ситуацию у ворот «ястребов», но Демченко дважды отразил атаку. Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов в середине периода здорово поборолся перед воротами и бросил с разворота — шайба прошла рядом со штангой. К концу второго периода счет на табло не изменился.
В третьем периоде «Сибирь» с первых минут пошла в атаку: Шаров прорвался по флангу и сделал перевод на дальнюю штангу, но Бутузов не попал по шайбе. В середине периода нападающий «ястребов» Сергей Толчинский перехватил шайбу в средней зоне, выкатился по центру на ворота и переиграл Красоткина в ближнем бою — 1:3. Еще через 3 минуты Рид Буше, с передачи Ткачева, отправил шайбу в ворота новосибирского голкипера. Итог — 1:4
Следующий матч пройдет в Омске на G-Drive Арене в пятницу 10 марта. Начало встречи в 19:30.