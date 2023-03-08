Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы. Юный омич пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, перевернулся на трассе.
Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, мальчика с переломами бедер и сильной потерей крови доставили на «скорой» в районную больницу, а затем на вертолете в детскую больницу №3.
Врачи в течение четырех часов оперировали юного пациента.
«Мы провели современный интрамедулярный остеосинтез титановыми эластичными штифтами. Операция прошла успешно. Через десять дней пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, в гипсе. Гипс сняли примерно месяца через полтора», — рассказал врач травматолог-ортопед ГДКБ №3 Максим Перфилов.
В минздраве рассказали, что малыш уже самостоятельно ходит. Ему еще предстоит закончить реабилитацию и сделать контрольные снимки, но самое опасное уже позади.