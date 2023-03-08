Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы

8 марта 2023, 04:03
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
Операция шла четыре часа.

Омские врачи поставили на ноги 4-летнего малыша после тяжелейшей травмы. Юный омич пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, перевернулся на трассе.

Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, мальчика с переломами бедер и сильной потерей крови доставили на «скорой» в районную больницу, а затем на вертолете в детскую больницу №3.

Врачи в течение четырех часов оперировали юного пациента.

«Мы провели современный интрамедулярный остеосинтез титановыми эластичными штифтами. Операция прошла успешно. Через десять дней пациент был выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, в гипсе. Гипс сняли примерно месяца через полтора», — рассказал врач травматолог-ортопед ГДКБ №3 Максим Перфилов.

В минздраве рассказали, что малыш уже самостоятельно ходит. Ему еще предстоит закончить реабилитацию и сделать контрольные снимки, но самое опасное уже позади.

Вытащили с того света. В Омске врачи спасли пациента с тяжелейшей патологией
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Медицина#Ортопед#Травма#Больница#Детская больница
Подпишитесь
Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023
Вчера, 13:44
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Вчера, 04:00
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Вчера, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Вчера, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Вчера, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Вчера, 06:21