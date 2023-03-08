Доигрался. Омский геймер перевел мошеннику 18 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
К полицейским обратился молодой человек с заявлением о мошенничестве, сообщил в пресс-службе омской полиции.
Стражи правопорядка установили, что омич в сообществе онлайн-игры обратился по объявлению о продаже игрового аккаунта. Неизвестный рассказал ему все детали сделки, после чего потерпевший отправил ему 18 тысяч рублей.
Студенту дали логин и пароль от купленного аккаунта, но уже через несколько дней он не смог зайти в свою учетную запись — данные для входа были изменены. Лжепродавец больше не выходил на связь с потерпевшим и на сообщения не отвечал. Студент понял, что попался на уловку мошенников и пошел в полицию.
Следователи завели дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет тюрьмы.
В полиции напомнили, что необходимо внимательно относится к интернет-переписке, не сообщать данные своей банковской карты.