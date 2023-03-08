Доигрался. Омский геймер перевел мошеннику 18 тысяч рублей

Студенту дали логин и пароль от купленного аккаунта, но уже через несколько дней он не смог зайти в свою учетную запись — данные для входа были изменены. Лжепродавец больше не выходил на связь с потерпевшим и на сообщения не отвечал. Студент понял, что попался на уловку мошенников и пошел в полицию.