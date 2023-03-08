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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Доигрался. Омский геймер перевел мошеннику 18 тысяч рублей

8 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI
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Студент из Омска лишился денег при покупке игрового аккаунта

Молодой человек не смог зайти в учетную запись онлайн-игры спустя несколько дней после покупки аккаунта.

К полицейским обратился молодой человек с заявлением о мошенничестве, сообщил в пресс-службе омской полиции.

Стражи правопорядка установили, что омич в сообществе онлайн-игры обратился по объявлению о продаже игрового аккаунта. Неизвестный рассказал ему все детали сделки, после чего потерпевший отправил ему 18 тысяч рублей.

Студенту дали логин и пароль от купленного аккаунта, но уже через несколько дней он не смог зайти в свою учетную запись — данные для входа были изменены. Лжепродавец больше не выходил на связь с потерпевшим и на сообщения не отвечал. Студент понял, что попался на уловку мошенников и пошел в полицию.

Следователи завели дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет тюрьмы.

В полиции напомнили, что необходимо внимательно относится к интернет-переписке, не сообщать данные своей банковской карты.

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#Евгений Игишев#Полиция#Мошенничество#Мошенники#Онлайн#Игры#Уголовное дело#Омск
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