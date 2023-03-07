Законны ли унитазы на кухне. Следователей заинтересовала ситуация в омском общежитии

В администрации Омска Городу55 сообщили, что действительно ремонтные работы проводятся, но подрядчик не принимал никакого участия в установке санузлов на кухнях. Монтаж временных туалетов даже не был заложен в смету ремонта торцевых стен. Заказчиком была управляющая организация, которая может проводить подобные виды работ с согласия жильцов.