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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Законны ли унитазы на кухне. Следователей заинтересовала ситуация в омском общежитии

7 марта 2023, 12:52
Фото: 1MI
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Следователи проверят законность установки унитазов на кухне в омском общежитии

Унитазы оказались на кухне из-за того что в пятиэтажке рабочие разобрали торцевую стену для капитального ремонта.

Омские следователи проверят, законно ли перенесли санузел на кухню в омском общежитии на проспекте Мира, и не нарушает ли это права на комфортное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области.

Напомним, что в одном из омских общежитий в Нефтяниках разобрали торцевую стену, и на время ремонта санузлы перенесли на общую кухню. Унитазы остались «на воздухе». Людям поставили новые, но в неожиданное место, что и возмутило общественность.

В администрации Омска Городу55 сообщили, что действительно ремонтные работы проводятся, но подрядчик не принимал никакого участия в установке санузлов на кухнях. Монтаж временных туалетов даже не был заложен в смету ремонта торцевых стен. Заказчиком была управляющая организация, которая может проводить подобные виды работ с согласия жильцов.

Капитальный ремонт общежития в Омске. Фарфоровые друзья переехали на общую кухню
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#Омск#Общежитие#Евгений Игишев#Следственный комитет#Доследственная проверка
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