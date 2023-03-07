Законны ли унитазы на кухне. Следователей заинтересовала ситуация в омском общежитии

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Омские следователи проверят, законно ли перенесли санузел на кухню в омском общежитии на проспекте Мира, и не нарушает ли это права на комфортное проживание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Омской области.
Напомним, что в одном из омских общежитий в Нефтяниках разобрали торцевую стену, и на время ремонта санузлы перенесли на общую кухню. Унитазы остались «на воздухе». Людям поставили новые, но в неожиданное место, что и возмутило общественность.
В администрации Омска Городу55 сообщили, что действительно ремонтные работы проводятся, но подрядчик не принимал никакого участия в установке санузлов на кухнях. Монтаж временных туалетов даже не был заложен в смету ремонта торцевых стен. Заказчиком была управляющая организация, которая может проводить подобные виды работ с согласия жильцов.