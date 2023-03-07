Японию беспокоит наращивание Китаем оборонного бюджета

Ранее появилась информация о том,что в текущем году КНР увеличивает военный бюджет на 7,2%. Он будет составлять 1553,7 млрд юаней (примерно $224,8 млрд). В прошлом году военные расходы Китая выросли на 7,1%, до 1,451 трлн юаней. В 2021-м рост составил 6,1%.