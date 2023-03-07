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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Японию беспокоит наращивание Китаем оборонного бюджета

Сегодня, 10:24
Генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно 6 марта заявил Токио серьёзно беспокоит то, что КНР расширяет военную активность и наращивает свой оборонный бюджет.

По словам Мацуно, активность армии Китайской Народной Республики в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях является вызовом невиданного масштаба для Японии и её союзников. На этот вызов должен быть ответ, сказал политик. Китай

“Китай последовательно и большими темпами повышает оборонные расходы, активно усиливает свою военную мощь без должной прозрачности этих действий”, цитирует Мацуно газета “Известия”.

Ранее появилась информация о том,что в текущем году КНР увеличивает военный бюджет на 7,2%. Он будет составлять 1553,7 млрд юаней (примерно $224,8 млрд). В прошлом году военные расходы Китая выросли на 7,1%, до 1,451 трлн юаней. В 2021-м рост составил 6,1%.

Напомним, 8 ноября лидер КНР Си Цзиньпин поручил Народно-освободительной армии Китая повышать боеготовность на случай возможной войны.

 

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