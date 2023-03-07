Японию беспокоит наращивание Китаем оборонного бюджета

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По словам Мацуно, активность армии Китайской Народной Республики в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях является вызовом невиданного масштаба для Японии и её союзников. На этот вызов должен быть ответ, сказал политик. Китай
“Китай последовательно и большими темпами повышает оборонные расходы, активно усиливает свою военную мощь без должной прозрачности этих действий”, цитирует Мацуно газета “Известия”.
Ранее появилась информация о том,что в текущем году КНР увеличивает военный бюджет на 7,2%. Он будет составлять 1553,7 млрд юаней (примерно $224,8 млрд). В прошлом году военные расходы Китая выросли на 7,1%, до 1,451 трлн юаней. В 2021-м рост составил 6,1%.
Напомним, 8 ноября лидер КНР Си Цзиньпин поручил Народно-освободительной армии Китая повышать боеготовность на случай возможной войны.