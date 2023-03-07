Врачи рассказали о связи ковида и глазных заболеваний

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева в беседе с Общественной службой новостей поделилась, как защитить глаза при ковиде. Эксперт рассказала об исследованиях, которые подтвердили риск развития офтальмологических заболеваний при коронавирусе. Из-за повышенного сахара в микрососудистом русле глаз возникают тромбозы и воспаления. Это может привести к отслойке сетчатки, последствием которой является слепота. В группу риска входят в первую очередь люди, больные диабетом.
Подобных осложнений можно избежать, если еще на стадии лечения коронавируса начать принимать антикоагулянтные антитромбические препараты. Для укрепления сосудистого русла необходимо ввести в рацион продукты, богатые витаминами группы В и лютеином. Это тыква, морковь, черника, брокколи, брюссельская капуста, черная смородина и другие.