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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Врачи рассказали о связи ковида и глазных заболеваний

Сегодня, 08:55
Специалисты уже давно доказали, что коронавирус оказывает влияние на сосуды. При этом врачи наблюдают рост глазных заболеваний как последствие перенесенного ковида. Иногда они могут вызывать слепоту.

Врач-эндокринолог Анастасия Фатеева в беседе с Общественной службой новостей поделилась, как защитить глаза при ковиде. Эксперт рассказала об исследованиях, которые подтвердили риск развития офтальмологических заболеваний при коронавирусе. Из-за повышенного сахара в микрососудистом русле глаз возникают тромбозы и воспаления. Это может привести к отслойке сетчатки, последствием которой является слепота. В группу риска входят в первую очередь люди, больные диабетом.

Подобных осложнений можно избежать, если еще на стадии лечения коронавируса начать принимать антикоагулянтные антитромбические препараты. Для укрепления сосудистого русла необходимо ввести в рацион продукты, богатые витаминами группы В и лютеином. Это тыква, морковь, черника, брокколи, брюссельская капуста, черная смородина и другие.

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