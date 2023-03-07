Водитель погиб, а пассажир в больнице. На трассе Тюмень — Омск произошла авария

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сегодня в 00:30 поступила информация о ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Омск.



Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 21-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21 099» двигался по трассе со стороны Тюмени, водительских прав у него не было. На 515 км дороги он выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.



Водитель «ВАЗа» скончался на месте, в салоне был еще 20-летний пассажир, его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.