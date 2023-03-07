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Водитель погиб, а пассажир в больнице. На трассе Тюмень — Омск произошла авария

7 марта 2023, 06:50
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области за рулем автомобиля погиб мужчина без водительских прав

В ДТП на трассе Тюмень — Омск столкнулись два автомобиля — «ВАЗ-21 099» и грузовой Mercedes-Benz.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сегодня в 00:30 поступила информация о ДТП на федеральной автодороге Тюмень — Омск.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что 21-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21 099» двигался по трассе со стороны Тюмени, водительских прав у него не было. На 515 км дороги он выехал на «встречку» и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz.

Водитель «ВАЗа» скончался на месте, в салоне был еще 20-летний пассажир, его доставили в больницу с тяжелыми травмами. Полиции предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
В Омской области в результате ДТП пострадали два пассажира
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#Дарья Зыкова#Омск#ДТП#Авария#Общество#Происшествия#Дороги#Федеральная трасса#ДТП с погибшим#Водитель без прав
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