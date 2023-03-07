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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Во Владивостоке без отопления и горячей воды остались 30 тыс. жителей

Сегодня, 11:31
В сети появилось видео с последствиями происшествия.

Во Владивостоке порядка 30 тысяч местных жителей остались без горячего водоснабжения и отопления после аварии на теплотрассе, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Ранее сообщалось о том, что последствия аварии почувствовали около шесть тысяч человек.

Авария произошла на Ивановской улице возле дома №3 в 10.40 по местному времени (3.40 по Москве). В результате вода вышла на участки дорожной сети и на грунт. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с последствиями аварии.

Сетевая организация уже начала ремонтно-восстановительные работы. Как заявили в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, причина – в прорыве теплосетей. Последствия, как отметили в администрации, устраняются, однако конкретные сроки не называются. По факту произошедшего прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку – сотрудникам предстоит оценить исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдение прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Также прокуратура взяла на контроль завершение ремонтных работ, восстановление теплоснабжения и горячего водоснабжения.



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