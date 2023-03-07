Во Владивостоке без отопления и горячей воды остались 30 тыс. жителей

Сетевая организация уже начала ремонтно-восстановительные работы. Как заявили в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, причина – в прорыве теплосетей. Последствия, как отметили в администрации, устраняются, однако конкретные сроки не называются. По факту произошедшего прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку – сотрудникам предстоит оценить исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдение прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Также прокуратура взяла на контроль завершение ремонтных работ, восстановление теплоснабжения и горячего водоснабжения.