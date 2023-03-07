Во Владивостоке без отопления и горячей воды остались 30 тыс. жителей

Posted 7 марта 2023, 11:31
Published 7 марта 2023, 11:31
Modified 7 марта 2023, 11:33
Updated 7 марта 2023, 11:33
Во Владивостоке порядка 30 тысяч местных жителей остались без горячего водоснабжения и отопления после аварии на теплотрассе, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края. Ранее сообщалось о том, что последствия аварии почувствовали около шесть тысяч человек.
Авария произошла на Ивановской улице возле дома №3 в 10.40 по местному времени (3.40 по Москве). В результате вода вышла на участки дорожной сети и на грунт. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео с последствиями аварии.
Сетевая организация уже начала ремонтно-восстановительные работы. Как заявили в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока, причина – в прорыве теплосетей. Последствия, как отметили в администрации, устраняются, однако конкретные сроки не называются. По факту произошедшего прокуратура Ленинского района Владивостока начала проверку – сотрудникам предстоит оценить исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдение прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Также прокуратура взяла на контроль завершение ремонтных работ, восстановление теплоснабжения и горячего водоснабжения.