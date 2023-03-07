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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Владимир Куприянов будет следить за омским жилым фондом, который занимают инвалиды

7 марта 2023, 08:54
Фото: 1MI
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Вице-мэр возглавил очередную комиссию в Омске.

Сергей Шелест подписал постановление, в соответствии с котором меняется состав одной из городских комиссий. Речь идет о муниципальном совете, занимающимся обследованием жилых помещений, в котором проживают инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

Теперь возглавлять его будет заместитель мэра Омска Владимир Куприянов. Как следует из документа, из комиссии исключили Инну Елецкую.

В задачи комиссии входит оценка жилых помещений и общего имущества в домах, где проживают инвалиды, на предмет доступности и учета потребностей лиц с инвалидностью.

Отметим, что в последнее время Владимир Куприянов стал руководить экспертным советом по делам национальностей и религии, межведомственной комиссией по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, а также комиссией, которая согласовывает проведение публичных мероприятий на территории города Омска.

При этом руководство эвакуацией населения в Омске наоборот решили передать другому чиновнику. Председателем эвакуационной комиссии вместо Владимира Куприянова стал другой вице-мэр — Эдуард Ягодка.

Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
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#Юлия Истомина#Комиссия#Жилье#Инвалиды#Назначение#Общество#Город#Новости#Омск#Владимир Куприянов
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