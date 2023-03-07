Владимир Куприянов будет следить за омским жилым фондом, который занимают инвалиды

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Сергей Шелест подписал постановление, в соответствии с котором меняется состав одной из городских комиссий. Речь идет о муниципальном совете, занимающимся обследованием жилых помещений, в котором проживают инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.
Теперь возглавлять его будет заместитель мэра Омска Владимир Куприянов. Как следует из документа, из комиссии исключили Инну Елецкую.
В задачи комиссии входит оценка жилых помещений и общего имущества в домах, где проживают инвалиды, на предмет доступности и учета потребностей лиц с инвалидностью.
Отметим, что в последнее время Владимир Куприянов стал руководить экспертным советом по делам национальностей и религии, межведомственной комиссией по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, а также комиссией, которая согласовывает проведение публичных мероприятий на территории города Омска.
При этом руководство эвакуацией населения в Омске наоборот решили передать другому чиновнику. Председателем эвакуационной комиссии вместо Владимира Куприянова стал другой вице-мэр — Эдуард Ягодка.