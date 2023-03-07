Владимир Куприянов будет следить за омским жилым фондом, который занимают инвалиды

Отметим, что в последнее время Владимир Куприянов стал руководить экспертным советом по делам национальностей и религии, межведомственной комиссией по вопросам демографии, семьи, женщин и детей, а также комиссией, которая согласовывает проведение публичных мероприятий на территории города Омска.