ВКонтакте помогла отреставрировать сериал «Королёк — птичка певчая»

«Королёк — птичка певчая» — культовый 7-серийный сериал 1986 года по мотивам одноимённого романа писателя Решата Нури Гюнтекина. Главные роли исполнили Айдан Шенен и Кенан Калав. Сериал рассказывает о турецкой девушке Фериде, которая утверждает своё право на самостоятельную жизнь и свободный выбор в личной и профессиональной судьбе. После того как она покинет отчий дом, ей придётся столкнуться с непониманием и пройти множество испытаний, но сила духа и чистое сердце помогут ей с честью их преодолеть и обрести настоящую любовь.