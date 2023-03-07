Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление

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Published Сегодня, 06:32
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Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что межрайонный омский природоохранный прокурор внес представление руководителю АО «ТГК-11» из-за нарушений на предприятии.
Природоохранная прокуратура привлекала специалистов Сибирского Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу». В ходе проверки взяли пробы в котловых агрегатах и очистных установках на ТЭЦ-5.
Выяснилось, что «ТГК-11» эксплуатировала один из электрофильтров при недостаточном напряжении, что могло значительно уменьшить эффективность очистки выпускаемого ТЭЦ воздуха. Также нарушения выявлены при ведении отчетных журналов. Записи не соответствуют состоянию работы электрофильтров. Таким образом компания могла предоставлять неверные данные о количестве выбросов вредных веществ в атмосферу.
Природоохранный прокурор внес руководителю АО «ТГК-11» представление. Сибирский Росприроднадзор возбудил два административных дела по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ «нарушение правил атмосферного воздуха», ст. 8.1 КоАП РФ «несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий».
Проверка продолжается, устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности находится на контроле прокуратуры. Город55 обратился в АО «ТГК-11» за комментарием, но оперативно взять его не удалось.