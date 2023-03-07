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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В травмпункте омской больницы имени Кабанова пациенты ждут прием по 6 часов

7 марта 2023, 07:42
Фото: Город55
Известно, что в больнице сломался рентгеновский аппарат.

В канун 8 Марта в травмпункте больницы имени Кабанова образовались значительные очереди. Пациенты в ожидании приема проводят по несколько часов.

«Приехали мы в 9 утра в больницу. Сейчас уже 12:00, за три часа мы оказались 15-ми в очереди на рентген. Перед нами сидит девушка с матерью, она сидит с 8 утра здесь», — сообщал корреспондент Города55, находящийся в приемном отделении.

Известно, что в травмпункте сломался рентгеновский аппарат. Из трех врачей-травматологов работает только двое. Как рассказал наш корреспондент, в медицинском учреждении по громкоговорителям сотрудники охраны поздравили всех женщин с наступающим праздником.

Пациенты говорят, что сотрудницы травмпункта ходят из кабинета в кабинет с тортами и конфетами.

«Удачного им чаепития, а я домой поехал, я с 6 утра тут сижу и ничего не ел», — рассказал пациент с аппаратом Елизарова.

Город55 запросил комментарий в пресс-службе областного минздрава по сложившейся ситуации.

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#Евгений Игишев#Больница#Травмпункт#Очередь#Общество#Медицина#Омск
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