В травмпункте омской больницы имени Кабанова пациенты ждут прием по 6 часов

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В канун 8 Марта в травмпункте больницы имени Кабанова образовались значительные очереди. Пациенты в ожидании приема проводят по несколько часов.
«Приехали мы в 9 утра в больницу. Сейчас уже 12:00, за три часа мы оказались 15-ми в очереди на рентген. Перед нами сидит девушка с матерью, она сидит с 8 утра здесь», — сообщал корреспондент Города55, находящийся в приемном отделении.
Известно, что в травмпункте сломался рентгеновский аппарат. Из трех врачей-травматологов работает только двое. Как рассказал наш корреспондент, в медицинском учреждении по громкоговорителям сотрудники охраны поздравили всех женщин с наступающим праздником.
Пациенты говорят, что сотрудницы травмпункта ходят из кабинета в кабинет с тортами и конфетами.
«Удачного им чаепития, а я домой поехал, я с 6 утра тут сижу и ничего не ел», — рассказал пациент с аппаратом Елизарова.
Город55 запросил комментарий в пресс-службе областного минздрава по сложившейся ситуации.