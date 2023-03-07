В травмпункте омской больницы имени Кабанова пациенты ждут прием по 6 часов

Известно, что в травмпункте сломался рентгеновский аппарат. Из трех врачей-травматологов работает только двое. Как рассказал наш корреспондент, в медицинском учреждении по громкоговорителям сотрудники охраны поздравили всех женщин с наступающим праздником.