В омской «ТГК-11» признали, что нарушили правила очистки воздуха

Межрайонный омский природоохранный прокурор внес представление руководителю АО «ТГК-11» из-за нарушений на «ТЭЦ-5». Как уже писал Город55, выяснилось, что предприятие эксплуатировало один из электрофильтров при недостаточном напряжении, что могло значительно уменьшить эффективность очистки выпускаемого ТЭЦ воздуха. К тому же отчетные журналы заполнялись с нарушениями.