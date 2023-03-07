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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В омской «ТГК-11» признали, что нарушили правила очистки воздуха

7 марта 2023, 07:56
Фото: Город55
иллюстрация
По данным пресс-службы предприятия, нарушения уже устранены.

Межрайонный омский природоохранный прокурор внес представление руководителю АО «ТГК-11» из-за нарушений на «ТЭЦ-5». Как уже писал Город55, выяснилось, что предприятие эксплуатировало один из электрофильтров при недостаточном напряжении, что могло значительно уменьшить эффективность очистки выпускаемого ТЭЦ воздуха. К тому же отчетные журналы заполнялись с нарушениями.

Пресс-служба «ТГК-11» прокомментировала эту историю для Города55. По ее словам, проверка Росприроднадзора была внеочередной и проводилась с 26 января по 8 февраля.

— Надзорным органом было выявлено отклонение значения напряжения одного полуполя электрофильтра, — рассказали в пресс-службе, — и несоответствие данных, указанных в оперативных журналах станции.

В «ТГК-11» уточнили, что нарушения были сразу устранены.

Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
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#Николай Эйхвальд#Город#Новости
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