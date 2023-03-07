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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

В Омске за комфортную среду будет отвечать первый заместитель губернатора

7 марта 2023, 05:07
Фото: Город55
Валерий Бойко занял должность зампредседателя в комиссии по исполнению нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

За формирование комфортной городской среды в Омске теперь будет отвечать первый заместитель губернатора Валерий Бойко. Указ от 3 марта, подписанный им самим же, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в состав комиссии по обеспечению реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ следующие изменения: 1) включить Бойко Валерия Петровича — первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Комиссии; 2) исключить Заева Антона Александровича», — говорится в документе.

Ранее функции исполнял экс-министр транспорта Омской области Антон Заев. Напомним, чиновник покинул свой пост в министерстве 27 февраля:

Ушел в отставку министр транспорта Омской области Антон Заев
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#Евгений Игишев#Политика#Городская среда#Указ#Валерий Бойко#Антон Заев#Город#Омск
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