В Омске за комфортную среду будет отвечать первый заместитель губернатора

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
За формирование комфортной городской среды в Омске теперь будет отвечать первый заместитель губернатора Валерий Бойко. Указ от 3 марта, подписанный им самим же, опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав комиссии по обеспечению реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ следующие изменения: 1) включить Бойко Валерия Петровича — первого заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве заместителя председателя Комиссии; 2) исключить Заева Антона Александровича», — говорится в документе.
Ранее функции исполнял экс-министр транспорта Омской области Антон Заев. Напомним, чиновник покинул свой пост в министерстве 27 февраля: