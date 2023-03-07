В Омске по Богдана Хмельницкого вновь пошли трамваи. Рельсы очистили от наледи

Напомним, из-за обледенения путей трамвай № 8 с 3 марта значительно сократил свой маршрут — он ходил только до пересечения улиц Лермонтова и Жукова. Трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность».