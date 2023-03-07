Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Омске по Богдана Хмельницкого вновь пошли трамваи. Рельсы очистили от наледи

7 марта 2023, 13:28
Фото: Пресс-центр администрации города Омска
Трамвай №8 из-за обледенения путей значительно сократил свой маршрут
Трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность».

В Омске по улице Богдана Хмельницкого вновь стали ходить трамваи. Дорожники очистили пути от слоя льда, рассказали в пресс-службе мэрии.

«По данным МП города Омска „Электрический транспорт“, трамвайные пути по улице Богдана Хмельницкого очищены от наледи. В 18:45 трамвайный вагон по маршруту № 8 вышел по утверждённому маршруту: ул. Котельникова — ПО „Полёт“», — сообщили в ведомстве.

Напомним, из-за обледенения путей трамвай № 8 с 3 марта значительно сократил свой маршрут — он ходил только до пересечения улиц Лермонтова и Жукова. Трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность».

В Омске трамвай № 8 рискует ходить по сокращенному маршруту до потепления
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Трамвай#Трамвайные пути#Наледь#Транспорт
Подпишитесь
Выстрел в полицейского, арест египтянина и верблюд-убийца: что задело Омск зимой 2023
Сегодня, 13:44
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Сегодня, 04:00
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Сегодня, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Сегодня, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Сегодня, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Сегодня, 06:21