В Омске по Богдана Хмельницкого вновь пошли трамваи. Рельсы очистили от наледи

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Омске по улице Богдана Хмельницкого вновь стали ходить трамваи. Дорожники очистили пути от слоя льда, рассказали в пресс-службе мэрии.
«По данным МП города Омска „Электрический транспорт“, трамвайные пути по улице Богдана Хмельницкого очищены от наледи. В 18:45 трамвайный вагон по маршруту № 8 вышел по утверждённому маршруту: ул. Котельникова — ПО „Полёт“», — сообщили в ведомстве.
Напомним, из-за обледенения путей трамвай № 8 с 3 марта значительно сократил свой маршрут — он ходил только до пересечения улиц Лермонтова и Жукова. Трамвайные пути покрылись слоем льда из-за аварии на подземных коммуникациях в районе спортивного комплекса «Юность».