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В Омске напротив СибАДИ насмерть сбили мужчину

7 марта 2023, 02:14
Фото: Управление МВД России по Омской области
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.

Вчера, 6 марта, в 20:30 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о смертельном ДТП. В Нефтяниках напротив СибАДИ сбили мужчину, сообщили в пресс-службе управления МВД по Омской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что 42-летний водитель за рулем «Audi» допустил наезд на мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте.

Обстоятельства ДТП установят в ходе проверки. Стоит заметить, что участок дороги в этом месте оборудован подземным переходом.

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#Евгений Игишев#Омск#ДТП#Авария#Смерть#Происшествия#Полиция
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