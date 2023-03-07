В Омске напротив СибАДИ насмерть сбили мужчину

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
Вчера, 6 марта, в 20:30 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о смертельном ДТП. В Нефтяниках напротив СибАДИ сбили мужчину, сообщили в пресс-службе управления МВД по Омской области.
Сотрудники ГИБДД установили, что 42-летний водитель за рулем «Audi» допустил наезд на мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте.
Обстоятельства ДТП установят в ходе проверки. Стоит заметить, что участок дороги в этом месте оборудован подземным переходом.