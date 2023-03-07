В Москве стартует строительство 10 масштабных объектов улично-дорожной сети

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как сообщает газета “Известия”, автомост будет построен через Москву-реку в створе Берегового проезда. Пешеходные перекинут через Яузу (у МГТУ имени Баумана) и Нагатинский затон.
Кроме мостов и путепроводов Собянин рассказал о новой дороге, задача которой сделать более доступными Булатниковское, а также Южное и Северное Бутово.
Запланированные сроки введения объектов в эксплуатацию находятся в пределах 2025-2026 годов.