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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Москве стартует строительство 10 масштабных объектов улично-дорожной сети

Сегодня, 10:27
Сергей Собянин анонсировал начало строительства двух пешеходных и одного автомобильного моста в Москве. Также будут обустроены новые путепроводы.

Как сообщает газета “Известия”, автомост будет построен через Москву-реку в створе Берегового проезда. Пешеходные перекинут через Яузу (у МГТУ имени Баумана) и Нагатинский затон.

Кроме мостов и путепроводов Собянин рассказал о новой дороге, задача которой сделать более доступными Булатниковское, а также Южное и Северное Бутово.

Запланированные сроки введения объектов в эксплуатацию находятся в пределах 2025-2026 годов.

 

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