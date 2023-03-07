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Published Сегодня, 05:40

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В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство

7 марта 2023, 05:40
Фото: 1MI
иллюстрация
В ближайшее время фирму «Дружино-ОПТ» могут окончательно ликвидировать.

Арбитражный суд Омской области вынес определение о завершении конкурсного производства в отношении ООО «Дружино-ОПТ». Эта фирма, которая занимается оптовой торговлей фруктами и овощами, проходит процедуру банкротства с 2020 года, причем арбитражный управляющий Олег Кратько сообщил суду о «наличии признаков преднамеренного банкротства».

Теперь, если определение суда вступит в силу, будет принято решение об исключении фирмы из государственного реестра юридических лиц, что будет означать ее ликвидацию.

«Дружино-ОПТ» принадлежит ООО «Агрохолдинг-Дружино», основанному известным предпринимателем, депутатом Законодательного собрания Омской области Владимиром Седельниковым. 9% этого предприятия оформлены на компанию «Ведисо Сервис ЛТД.», прописанную в североамериканском государстве Белиз.

Интересно, что в 2015–2016 годах директором «Дружино-ОПТ» был Денис Денежкин, позже вице-мэр Омска и директор департамента имущественных отношений, а еще позже — банкрот.

#Николай Эйхвальд#Арбитражный суд#Дела о банкротстве#Экономика#Новости
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