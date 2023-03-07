Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В День защитника Отечества в зоне СВО погиб житель Омской области

7 марта 2023, 05:30
Фото: 1MI
Иллюстрация
Военнослужащего мобилизовали в сентябре прошлого года.

В зоне проведения спецоперации погиб 33-летний омич Николай Ивашкин. Об этом рассказали в администрации Одесского района Омской области.

«Печальная весть пришла в наш район. В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Николай Александрович Ивашкин. Это уже шестой погибший из нашего района. Николай Александрович выпускник Ореховской средней школы, с красным дипломом окончил Омскую академию МВД, работал в Омске юристом», — сообщили в администрации.

Военнослужащего мобилизовали в сентябре прошлого года, он погиб в День защитника Отечества 23 февраля. О дате прощания пока не сообщается.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Николая Ивашкина.

В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спецоперация#Омск#Смерть#Сво#Погиб#Военнослужащий#Омская область#Одесский район
Подпишитесь
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Сегодня, 04:00
Омская Госжилинспекция переехала на новый адрес
Сегодня, 04:14
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Сегодня, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Сегодня, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Сегодня, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Сегодня, 06:21