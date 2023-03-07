В День защитника Отечества в зоне СВО погиб житель Омской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
В зоне проведения спецоперации погиб 33-летний омич Николай Ивашкин. Об этом рассказали в администрации Одесского района Омской области.
«Печальная весть пришла в наш район. В ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Николай Александрович Ивашкин. Это уже шестой погибший из нашего района. Николай Александрович выпускник Ореховской средней школы, с красным дипломом окончил Омскую академию МВД, работал в Омске юристом», — сообщили в администрации.
Военнослужащего мобилизовали в сентябре прошлого года, он погиб в День защитника Отечества 23 февраля. О дате прощания пока не сообщается.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Николая Ивашкина.