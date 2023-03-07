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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Унитазы на кухне, штраф по делу Солдатовой и ремонт больниц. Омск за день

7 марта 2023, 15:15
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На время ремонта жителям омского общежития придется справлять нужду на кухне

Омская «общага» осталась без торцевой стены — идет капитальный ремонт. Жильцы дома долго добивались реконструкции, боялись повторения обрушения пятиэтажки на ул. 20-го Партсъезда. Несмотря на то, что здание в тяжелом состоянии, его решено было ремонтировать. Рабочие разобрали треснувшую стену с торца дома. Санузлы остались «на воздухе». Людям поставили новые, но в неожиданное место — на кухню, что и возмутило общественность. Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы.

Капитальный ремонт общежития в Омске. Фарфоровые друзья переехали на общую кухню
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Новость №2. Омское УФАС оштрафовало участников картеля по делу Солдатовой на сумму свыше 18 млн рублей

Компании наказали за антиконкурентное соглашение на торгах по закупке медицинского оборудования. В 2020 году стороны заключили контракты на поставку техники на сумму более 634 млн рублей. Должностные лица в региональном минздраве указывали, с какими компаниями подписывать договоры. УФАС выяснило, что контракты заключали с нарушениями. А именно, не проводилось обоснование цены медицинского оборудования, которая была завышена. К этому делу причастна бывший руководитель министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
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Новость №3. Кто отремонтирует омские больницы

В 2023 году на капремонт объектов здравоохранения из федерального и областного бюджетов выделили более 787 миллионов рублей. Под обновление попали 94 медучреждения. Город55 решил разобраться, какие подрядчики получили многомиллионные контракты и какие больницы успеют отремонтировать в этом году.

800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
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