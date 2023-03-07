Унитазы на кухне, штраф по делу Солдатовой и ремонт больниц. Омск за день

Компании наказали за антиконкурентное соглашение на торгах по закупке медицинского оборудования. В 2020 году стороны заключили контракты на поставку техники на сумму более 634 млн рублей. Должностные лица в региональном минздраве указывали, с какими компаниями подписывать договоры. УФАС выяснило, что контракты заключали с нарушениями. А именно, не проводилось обоснование цены медицинского оборудования, которая была завышена. К этому делу причастна бывший руководитель министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.