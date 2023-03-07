Тепловоз и электропоезд столкнулись в Приморском крае

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные, предоставленные Дальневосточной железной дорогой, на станции Находка – Восточная в этот момент проводились маневровые работы. При столкновении тяжелой железнодорожной техники никто не пострадал. Другие поезда шли через станцию по расписанию.
Последствия аварии ликвидируются с помощью восстановительного поезда.
Сейчас эксперты устанавливают, что послужило причиной столкновения.