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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Тепловоз и электропоезд столкнулись в Приморском крае

Сегодня, 10:39
В Приморском крае столкновение тепловоза с электропоездом привело к сходу с рельсов двух локомотивов и такого же количества вагонов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные, предоставленные Дальневосточной железной дорогой, на станции Находка – Восточная в этот момент проводились маневровые работы. При столкновении тяжелой железнодорожной техники никто не пострадал. Другие поезда шли через станцию по расписанию.

Последствия аварии ликвидируются с помощью восстановительного поезда.

Сейчас эксперты устанавливают, что послужило причиной столкновения.



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