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Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев

7 марта 2023, 04:28
Фото: Пресс-центр администрации города Омска

Директором департамента образования Омска назначен Ильдар Бикмаев

Приоритетными направлениями в работе нового директора станут ремонт школ, решение кадрового вопроса, организация школьного питания.

Руководителем департамента образования администрации Омска официально назначен Ильдар Бикмаев. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграмм-канале сегодня, 7 марта.

«Это довольно молодой, но опытный и по-хорошему амбициозный руководитель. Ранее работал как в сфере муниципального управления, так и в бизнесе. Кандидат наук», — написал градоначальник.

Сергей Шелест отметил, что приоритетными направлениями в работе нового директора станут ремонт школ, решение кадрового вопроса, организация школьного питания.

Прежний руководитель департамента Ольга Онищенко покинула пост в середине января по собственному желанию.

Как уже сообщал Город55, ранее Ильдар Бикмаев возглавлял ООО «Акварио» омского предпринимателя Сергея Оркиша. А после занимал должность директора агентства недвижимости «Миард» до января 2023 года.

Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
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#Евгений Игишев#Департамент образования#Департамент#Директор#Сергей шелест#Город#Омск#Ильдар Бикмаев
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