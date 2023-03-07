Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев

Posted 7 марта 2023, 04:28
Published 7 марта 2023, 04:28
Modified 7 марта 2023, 04:41
Updated 7 марта 2023, 04:41
Руководителем департамента образования администрации Омска официально назначен Ильдар Бикмаев. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграмм-канале сегодня, 7 марта.
«Это довольно молодой, но опытный и по-хорошему амбициозный руководитель. Ранее работал как в сфере муниципального управления, так и в бизнесе. Кандидат наук», — написал градоначальник.
Сергей Шелест отметил, что приоритетными направлениями в работе нового директора станут ремонт школ, решение кадрового вопроса, организация школьного питания.
Прежний руководитель департамента Ольга Онищенко покинула пост в середине января по собственному желанию.
Как уже сообщал Город55, ранее Ильдар Бикмаев возглавлял ООО «Акварио» омского предпринимателя Сергея Оркиша. А после занимал должность директора агентства недвижимости «Миард» до января 2023 года.