Сын экс-главы Приангарья Левченко будет находиться в колонии на три года меньше

Сын бывшего губернатора Иркутской области, депутата регионального Заксобрания Андрей Левченко, осужденный по делу о мошенничестве с лифтами, будет находиться в колонии на три года меньше, чем было объявлено судом ранее.