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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Сын экс-главы Приангарья Левченко будет находиться в колонии на три года меньше

Сегодня, 10:40
Сын бывшего губернатора Иркутской области, депутата регионального Заксобрания Андрей Левченко, осужденный по делу о мошенничестве с лифтами, будет находиться в колонии на три года меньше, чем было объявлено судом ранее.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на его адвоката Алексея Кренделева, согласно приговору Кировского районного суда Иркутска, он должен был находиться в колонии девять лет. Но после подачи апелляции срок уменьшен на три года. Остальные жалобы подсудимого были отклонены.

Защита считает, что Левченко не виновен, поскольку нет состава преступления. Она настаивает либо на оправдательном приговоре, либо на пересмотре дела из-за выявленных ею нарушений. В частности, есть претензия к тому, как была определена сумма ущерба, которого, по мнению адвоката, нет.

Сейчас защита готовится к кассационному обжалованию. На это у нее есть полгода.



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