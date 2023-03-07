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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Студии в столичных новостройках чаще покупают женщины, чем мужчины

Сегодня, 12:16
Представительницы прекрасного пола лидируют среди участников сделок по приобретению студий в новостройках Москвы, при этом женщины реже берут ипотеку и более экономны при выборе жилья.

Как сообщили в одной из российских девелоперских компаний, женщин больше и среди покупателей однокомнатных квартир в новостройках Новой Москвы — на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В минувшем году на долю сделок с покупательницами пришлось 59 процентов, тогда как мужчины приобрели 41 процент однокомнатных квартир. Об этом пишут ”Известия”.

Эксперты компании также отметили, что квартиры большей площади, напротив, чаще приобретают мужчины. В частности, представители сильного пола приобрели 55 процентов двухкомнатных квартир (против 45 процентов женщин), 53 процента трехкомнатных (против 47 процентов женщин) и 54 процента четырехкомнатных и больше (против 46 процентов женщин). Аналогичная ситуация прослеживается и на территории Старой Москвы.

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