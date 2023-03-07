Студии в столичных новостройках чаще покупают женщины, чем мужчины

Как сообщили в одной из российских девелоперских компаний, женщин больше и среди покупателей однокомнатных квартир в новостройках Новой Москвы — на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). В минувшем году на долю сделок с покупательницами пришлось 59 процентов, тогда как мужчины приобрели 41 процент однокомнатных квартир. Об этом пишут ”Известия”.