Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Стало известно, когда вновь откроет двери собор Парижской Богоматери

Сегодня, 10:37
Обновленный после пожара собор Парижской Богоматери откроет двери в декабре будущего года.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ответственного за восстановление собора генерала Жан-Луи Жоржлена, в этом году на собор будет установлен его знаменитый шпиль. Это будет символизировать будущую победу в битве за собор.

По его словам, которые приводит Associated Press, на работах по восстановлению храма каждый день задействованы около тысячи человек, но открыть его перед тем, как начнутся летние Олимпийские игры, все равно не удастся.



Подпишитесь
800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
Сегодня, 04:00
Омская Госжилинспекция переехала на новый адрес
Сегодня, 04:14
Виновник выбросов. Руководителю омской «ТГК-11» внесено прокурорское представление
Сегодня, 06:32
Теперь официально. Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев
Сегодня, 04:28
В компании депутата ЗС Седельникова завершилось конкурсное производство
Сегодня, 05:40
По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение
Сегодня, 06:21