Стало известно, когда вновь откроет двери собор Парижской Богоматери

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ответственного за восстановление собора генерала Жан-Луи Жоржлена, в этом году на собор будет установлен его знаменитый шпиль. Это будет символизировать будущую победу в битве за собор.
По его словам, которые приводит Associated Press, на работах по восстановлению храма каждый день задействованы около тысячи человек, но открыть его перед тем, как начнутся летние Олимпийские игры, все равно не удастся.