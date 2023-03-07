«Справедливая Россия» поздравила омичек с 8 марта розами и шариками

По его словам, акция сегодня проводится по всему Омску. Вручать цветы и поздравлять представительниц прекрасного пола будут на всех округах депутатов от «Справедливой России». Партия впервые проводит подобную акцию, однако уже планирует сделать ее традиционной: она нашла живой отклик у омичек.