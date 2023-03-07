«Справедливая Россия» поздравила омичек с 8 марта розами и шариками

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Утром 7 марта в центре города возле торгового центра «Омский» активисты партии вручали женщинам розы, воздушные шарики и открытки с поздравлением от лидера омских справедливороссов Андрея Жуковского.
«Эту акцию мы проводим по инициативе председателя регионального отделения, депутата Законодательного Собрания Омской области Андрея Жуковского. В этот солнечный день мы хотим подарить нашим прекрасным женщинам немного тепла, любви и заботы в честь 8 марта», — рассказал руководитель аппарата регионального отделения «Справедливой России» Владислав Шпунов, который присутствовал на месте.
По его словам, акция сегодня проводится по всему Омску. Вручать цветы и поздравлять представительниц прекрасного пола будут на всех округах депутатов от «Справедливой России». Партия впервые проводит подобную акцию, однако уже планирует сделать ее традиционной: она нашла живой отклик у омичек.
Председатель регионального отделения, депутат Законодательного Собрания Омской области Андрей Жуковский в свою очередь поздравил всех омичек с наступающим праздником:
«Милые женщины! Примите самые искренние поздравления с чудесным весенним праздником — Международным женским днем 8 марта! Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам!»
Отметим, что в сегодняшней акции принимают участие депутатские корпуса городского и областного парламентов, аппарат регионального отделения, молодежное крыло и центр защиты прав граждан.