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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Сердобольные омичи сдали госавтоинспекторам грубого нарушителя

7 марта 2023, 09:12
Фото: УГИБДД по Омской области
Теперь водителю придется раскошелится на штрафы сразу по двум административным протоколам.

Проявили бдительность жители Омска и сдали госавтоинспекторам водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. Поводом для этого стала выходка, которая была запечатлена на фото. На кадрах видно, что наглухо тонированное авто преспокойно стоит на остановке.

«В адрес Госавтоинспекции поступила информацию о водителе, допускающем грубые нарушения ПДД. В итоге 6 марта сотрудниками на улице Кирова в районе дома № 10/6 был остановлен автомобиль «BMW», за рулем которого находился 26-летний парень», – пояснили в УГИБДД по Омской области.

В отношении водителя были составлены протоколы за нарушение правил тонировки и за стоянку транспортного средства на пешеходном переходе.

#Василий Попов#ЧП#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область#Россия
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