Сердобольные омичи сдали госавтоинспекторам грубого нарушителя

Проявили бдительность жители Омска и сдали госавтоинспекторам водителя, который грубо нарушил правила дорожного движения. Поводом для этого стала выходка, которая была запечатлена на фото. На кадрах видно, что наглухо тонированное авто преспокойно стоит на остановке.