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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Российские мультфильмы стали самыми кассовыми за рубежом

Сегодня, 11:30
Первое место по сборам занял мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка».

В 2022 году российские мультфильмы стали самыми кассовыми среди отечественных картин в зарубежном прокате, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Ведомости» и на данные «Бюллетеня прокатчика».

Первое место по сборам занял мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка», который в прокате собрал 2,6 миллиона долларов. Также в рейтинг вошел мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта», который собрал 2,4 миллиона долларов.

Иностранным зрителям понравился мультфильм «Бука. Мое любимое чудище»: в прокате он собрал 1,7 миллиона долларов. Рейтинг замыкает мультфильм «Снежная королева: Разморозка» с результатом 1,6 миллиона долларов.

Суммарный сбор отечественных лент составил за границей 17,1 миллиона долларов – это меньше, чем в 2021 году, когда российские кинокартины заработали в прокате больше на 6%. Наиболее крупным импортером российского кино стала Италия, которая опередила даже Китай.



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