Российские мультфильмы стали самыми кассовыми за рубежом

Суммарный сбор отечественных лент составил за границей 17,1 миллиона долларов – это меньше, чем в 2021 году, когда российские кинокартины заработали в прокате больше на 6%. Наиболее крупным импортером российского кино стала Италия, которая опередила даже Китай.