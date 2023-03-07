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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Психолог Сорокина: для успешного лечения Костомарова необходимо его желание

Сегодня, 08:54
В СМИ появилась информация, что фигурист Роман Костомаров пришел в сознание 5 марта. Однако психологически ему тяжело.

Как передает Общественная служба новостей, к спортсмену еще пришло понимание, что с ним происходит. Также он недоволен, что находится в больнице.

Клинический психолог Наталья Сорокина отметила, что в таком состоянии пациенту нужна помощь психиатра. Именно этот специалист должен принять решение, нужен ли в данной ситуации психолог.

В то же время психолог обратила внимание, что ввиду физических и психологических травм к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Главное, чтобы у самого пациента было встречное желание поправиться. Без его помощи специалист мало что может сделать.

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