Психолог Сорокина: для успешного лечения Костомарова необходимо его желание

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Как передает Общественная служба новостей, к спортсмену еще пришло понимание, что с ним происходит. Также он недоволен, что находится в больнице.
Клинический психолог Наталья Сорокина отметила, что в таком состоянии пациенту нужна помощь психиатра. Именно этот специалист должен принять решение, нужен ли в данной ситуации психолог.
В то же время психолог обратила внимание, что ввиду физических и психологических травм к каждому пациенту нужен индивидуальный подход. Главное, чтобы у самого пациента было встречное желание поправиться. Без его помощи специалист мало что может сделать.