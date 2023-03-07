Президент омского «Авангарда» попал в список самых влиятельных хоккейных функционеров

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Президент хоккейного клуба «Авангард» Александ Крылов попал в список самых влиятельных людей российского хоккея, составленный изданием «Спорт-экспресс». Председатель совета директоров омской команды занял 11 строчку в списке. Всего в рейтинге представлено 30 функционеров.
«Появление нового главы „Авангарда“ в российском хоккее взорвало информационное пространство. Оно совпало с коллапсом — разрушением омской арены, построенной совсем недавно, в 2007 году. Но даже из этой неприятности омский клуб, возглавляемый Крыловым, сумел выйти не только с достоинством, но и остаться в плюсе: два финала, один кубок и возвращение в Омск на новую шикарную арену», — сообщает издание.
Должность председателя совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов занимает с марта 2018 года. В 2021 году он получил приз имени Валентина Сыча, как лучший руководитель хоккейного клуба КХЛ.