По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:41
Омское УФАС оштрафовало участников картеля на сумму свыше 18 млн рублей. Компании наказали за антиконкурентное соглашения на торгах по закупке медицинского оборудования.
Ранее Омское УФАС России нашло нарушения антимонопольного законодательства в действиях министерства здравоохранения Омской области, «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» и поставщиков медобрудования: ООО «УникХелз», ООО «Линкос МК», ООО «НикМед» и ООО «НьюМедТех».
В 2020 году стороны заключили контракты на поставку медицинской техники на сумму более 634 млн рублей. Должные лица в региональном минздраве указывали, с какими компаниями заключать договоры. УФАС выяснило, что контракты заключали с нарушениями. А именно, не проводилось обоснование цены медицинского оборудования, которая была завышена.
Напомним, к этому делу причастна бывший руководитель министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при госзакупках. По версии следствия, она заключала контракты на поставку аппаратов ИВЛ, томографов, рентгенов и другого оборудования для лечения пациентов с коронавирусом по завышенной цене.