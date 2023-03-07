По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение

В 2020 году стороны заключили контракты на поставку медицинской техники на сумму более 634 млн рублей. Должные лица в региональном минздраве указывали, с какими компаниями заключать договоры. УФАС выяснило, что контракты заключали с нарушениями. А именно, не проводилось обоснование цены медицинского оборудования, которая была завышена.