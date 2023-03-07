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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

По делу Солдатовой. В Омске наказали компании за антиконкурентное соглашение

7 марта 2023, 06:21
Фото: 1MI
Цены на медицинское оборудование были завышены

Омское УФАС оштрафовало участников картеля на сумму свыше 18 млн рублей

В 2020 году организации незаконно заключали госконтракты на закупку медицинского оборудования.

Омское УФАС оштрафовало участников картеля на сумму свыше 18 млн рублей. Компании наказали за антиконкурентное соглашения на торгах по закупке медицинского оборудования.

Ранее Омское УФАС России нашло нарушения антимонопольного законодательства в действиях министерства здравоохранения Омской области, «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» и поставщиков медобрудования: ООО «УникХелз», ООО «Линкос МК», ООО «НикМед» и ООО «НьюМедТех».

В 2020 году стороны заключили контракты на поставку медицинской техники на сумму более 634 млн рублей. Должные лица в региональном минздраве указывали, с какими компаниями заключать договоры. УФАС выяснило, что контракты заключали с нарушениями. А именно, не проводилось обоснование цены медицинского оборудования, которая была завышена.

Напомним, к этому делу причастна бывший руководитель министерства здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий при госзакупках. По версии следствия, она заключала контракты на поставку аппаратов ИВЛ, томографов, рентгенов и другого оборудования для лечения пациентов с коронавирусом по завышенной цене.

Экс-глава омского Минздрава Солдатова стала фигурантом уголовного дела
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#Евгений Игишев#УФАС#Госзакупки#Медицинское оборудование#Омск#Омская область#Ирина Солдатова
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