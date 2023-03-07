Отнял машину, а хозяйку увез в лес. В Омске дело на похитителя дошло до суда

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что ведомство завершило расследование уголовного дела, возбужденного на 40-летнего ранее судимого мужчину. Он предстанет перед судом по обвинению в разбое, похищении девушки, сексуальном насилии и краже. Всего мужчине инкриминируют 5 статей: ч. 2 ст. 126 УК РФ «похищение человека», п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «разбой», п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража», ст. 131 УК РФ «изнасилование», ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера».



Следствие установило, что днем 4 марта 2022 года, ранее неоднократно судимый за кражи, разбои и другие преступления мужчина пришел домой к 30-летней девушке под видом покупателя автомобиля Mazda. Убедившись, что девушка дома одна, злоумышленник решил ее ограбить. Угрожая макетом пистолета, похитил золото, мобильный и кошелек, после чего силой посадил девушку в свой автомобиль Nissan и вывез в гараж. Там, под угрозой убийства заставил подписать договор купли-продажи автомобиля Mazda и перевести 50 тыс. рублей со счетов. После этого он закрыл девушку в подвале и оставил там на 5 часов, а сам уехал. Когда мужчина вернулся, то перетащил связанную девушку в багажник ее же автомобиля и вывез в лес. Утром он оставил девушку в лесу после насильственных действий, а сам поехал продавать ее машину. В Омске покупатели заподозрили неладное и вызвали полицию. Вскоре в полицию обратилась и девушка, когда добралась в город на попутках.