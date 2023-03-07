Омский НПЗ модернизируют в полном объеме согласно плану

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Олег Ведерников в интервью журналу «Газпром» рассказал о том, как реализуется программа модернизации нефтеперерабатывающих предприятий компании в сложившихся экономических условиях. По его словам, сроки выполнения соглашения с Минэнерго о модернизации и строительстве новых нефтеперерабатывающих мощностей не менялись.
«Программу модернизации НПЗ мы сохраняем в полном объеме. В вопросах эксплуатации предприятий мы также не видим сложностей. В большой степени на проектах модернизации было задействовано отечественное оборудование. Те иностранные поставщики, которые отказались выполнять свои обязательства, были оперативно заменены на партнеров из России или дружественных стран. Что касается технологий, то для завершения действующих проектов модернизации все технологии приобретены», — сказал Олег Ведерников.
Топ-менеджер отметил, что с 2015 года компания ведет работу над переориентацией своих сервисных организаций и ремонтных служб на отечественного производителя.
«Мы организовали собственное производство запчастей на наших дочерних предприятиях в Омске. То есть в этом вопросе мы обеспечиваем полный суверенитет: сами обслуживаем свои объекты, сами их ремонтируем», — добавил он. Производство деталей планируется расширять.
Модернизация НПЗ направлена на повышение глубины переработки, внедрение современных цифровых решений, повышение экологичности предприятий, напомнил Ведерников. Так, на Омском НПЗ компания завершает строительство большого комплекса первичной переработки нефти — ЭЛОУ-АВТ, который запустят уже в этом году. Он заменит собой сразу шесть установок прошлого экологического поколения. Новый комплекс также обеспечит меньшие энергозатраты и более четкое разделение фракций.
Кроме того, в начале этого года Омский НПЗ запустил первую очередь комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера». Речь идет о блоке первичной механической подготовки воды, который удаляет из нее более 80% примесей. В краткосрочной перспективе на «Биосфере» смогут очищать воду почти на 100%, чтобы повторно использовать ее в производственном цикле.