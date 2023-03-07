Омский НПЗ модернизируют в полном объеме согласно плану

Кроме того, в начале этого года Омский НПЗ запустил первую очередь комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера». Речь идет о блоке первичной механической подготовки воды, который удаляет из нее более 80% примесей. В краткосрочной перспективе на «Биосфере» смогут очищать воду почти на 100%, чтобы повторно использовать ее в производственном цикле.