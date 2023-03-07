Омские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 102-летием

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Сотрудники СКР по Омской области поздравили с днем рождения подшефного ветерана Великой Отечественной войны Нину Скороходову, которой исполнилось 102 года.
«Нина Филипповна в 1942 году пошла добровольцем в Ленинградское военно-медицинское училище, которое тогда было эвакуировано в Омск и базировалось в «Омской крепости»», – рассказала Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
В 1943 году юную выпускницу Скороходову отправили на 1-й Украинский фронт, который тогда находился на Западной Украине в 181 Гвардейскую дивизию, 243 стрелкового полка, где ее назначили была фельдшерам полка.
Демобилизовалась Нина Филипповна в августе 1945 года. С фронта она вернулась вместе с супругом - 28-летним командиром батальона. В дальнейшем фронтовичка порядка 40 лет трудилась в санитарно- эпидемиологическом надзоре Западно-Сибирской железной дороги.
«С пехотой юная сибирячка прошла от Украины до Берлина, попадала под обстрелы, проходила по минным полям, но несмотря ни на что выжила. На ее счету не одна спасенная жизнь — из огня фельдшер вынесла десятки солдат. Для каждого из них она стала ангелом-хранителем», – пояснила Болдинова.
За неиссякаемый оптимизм, выдержку и умение не терять надежды не смотря ни на что ее прозвали «Бессмертная Нина».
За свои подвиги Нина Скороходова награждена орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Сегодня Нина Филипповна практически не выходит из дома — подводят ноги. Время проводит у телевизора, предпочитает смотреть новости и фильмы о войне. На вопрос, в чем же секрет долголетия, неизменно отвечает: нужно любить жизнь!